Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

12. 10. 2026. u 08:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Andrea Bressanutti / LaPresse / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Oulu - HJK GG (1.65)

19.00 Ejupspor - Goztepe GG (1.67)
20.45 Torino - Udineze GG (1.85)

Ukupna kvota: 5.18

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG AFD-a: Izbegli iz Sirije, sada razmišljaju da se vrate

ZBOG AFD-a: Izbegli iz Sirije, sada razmišljaju da se vrate