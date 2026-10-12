NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Ponedeljak
19.00 Malme - Kalmar 1X&2+ (1.45)
21.00 Koventri - Njukasl X2&0-3 (1.98)
Ukupna kvota: 4.25
Malme je u boljoj formi, igra na svom terenu i morao bi upisati pozitivan rezultat protiv Kalmara koji je vezao četiri poraza i nalazi se na mestu koje vodi u baraž za opstanak u eliti.
Sevilja je igrala odlično pre reprezentativne pauze, dugo nije ovako dobro započela prvenstvo i sa dosta samopouzdanja ide na neugodno gostoavnje Levanteu gde mislimo da će osvojiti bar jedan bod.
Koventri je pre pauze upisao svoju prvu pobedu, atmosfera na njegovom stadionu će biti odlična i verujemo da će namučiti Njukasl koji ima kvalitetniji sastav, ali često i problem da napadne slabije timove od sebe. Malo golova uz duplu šansu na goste je naš tip.
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