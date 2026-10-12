TRAMP UKRAJINI ZABIO GLOGOV KOLAC U SRCE: Američki predsednik naredio obustavu oružja, ali i obaveštajnih podataka

SAD bi mogle da obustave isporuke naoružanja i obaveštajnih podataka Ukrajini zbog pokušaja Kijeva da napadne ruske energetske objekte, piše Fajnenšel tajms (Financial Times), pozivajući se na izvore.

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- Prema rečima evropskih zvaničnika, administracija Donalda Trampa preti da će obustaviti sistem nabavke koji Ukrajini obezbeđuje oružje, kako bi izvršila pritisak na Kijev i primorala ga da prekine napade na objekte ruske energetske infrastrukture - navodi se u tekstu.

Kako tvrdi list, predstavnici SAD stupaju u kontakt sa zvaničnicima u EU i Ukrajini, preteći obustavom razmene obaveštajnih podataka i mehanizma PURL.

- Zovu Kijev. Zovu sve u Evropi - rekao je jedan od izvora, koji je razgovarao sa predstavnikom američkog Ministarstva odbrane.

U nedelju je Donald Tramp izjavio da je, navodno, postignut dogovor o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine, koje bi, prema njegovim rečima, trebalo da stupi na snagu odmah. Kremlj zasad nije komentarisao ovu informaciju.

Dan ranije, predsednik SAD optužio je Vladimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte. Prema Trampovim rečima, Zelenski je odavno trebalo da postigne mir sa Moskvom, ali je umesto toga „stvorio probleme celom svetu“. Tramp mu je predložio da raspiše izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg na postizanje dogovora.

Dan pre toga, u Majamiju je održan sastanak američkih i ukrajinskih predstavnika, koji je, prema pisanju medija, završen ranije nego što je planirano. Kako se navodi, razlog za to bio je dogovor o ruskom dizel-gorivu, koji je predsednik SAD objavio nakon telefonskih razgovora sa Vladimirom Putinom.

Kako je ranije objavljeno, Trampovi predstavnici upozorili su Ukrajince i na mogućnost obustave razmene obaveštajnih podataka ukoliko ne odustanu od napada na ruske rafinerije nafte.

Mehanizam podrške PURL pokrenut je prošlog leta, nakon što je Donald Tramp odlučio da više ne nastavlja sa besplatnim isporukama oružja Oružanim snagama Ukrajine. SAD sada prodaju oružje zemljama NATO-a, koje ga potom prosleđuju Ukrajini. Kijev treba da utvrdi svoje prioritetne potrebe i usaglasi pakete pomoći sa Severnoatlantskom alijansom.

Kako su isticali u Kremlju, ruske oružane snage primoraće Ukrajinu da plati cenu za napade na objekte civilne privrede.

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