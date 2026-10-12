Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

12. 10. 2026. u 08:22

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

15.30 Legnica - Stal Mielec UG 3+ (1.50)

19.00 Laholms - Tvaaker UG 3+ (1.55)
19.00 Ludogorec - Arda Kardžali UG 3+ (1.80)

 Ukupna kvota: 4.19

 

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