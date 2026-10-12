LIDER kijevskog režima Vladimir Zelenski ne pokazuje političku volju koja je neophodna da se sukob zaustavi, zato predsednik SAD Donald Tramp i govori da je Ukrajini potreban novi lider, rekao je za RIA Novosti portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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Na pitanje da li je za Moskvu ključna konkretna ličnost ili je važnija spremnost da se prihvate ruski uslovi, Peskov je odgovorio:

- Važno nam je da neko iz kijevskog režima pokaže političku volju da prepozna realnost na terenu i radi na mirnom rešenju.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je novinarima u subotu da je Zelenski imao brojne prilike da reši ukrajinski sukob, ali da to nije učinio. Stoga, kako je rekao, Ukrajini je potreban novi lider koji može da postigne dogovor sa Rusijom. Osim toga, pozvao je na izbore u Ukrajini.

U petak je u Majamiju održan sastanak između Amerikanaca i ukrajinske strane. Prema izveštajima medija, završen je ranije nego što se očekivalo. Razlog za to je navodno bio ruski sporazum o dizel gorivu koji je šef Bele kuće objavio nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom.

Trampovi predstavnici su navodno takođe upozorili Ukrajince da bi razmena obaveštajnih podataka mogla biti obustavljena ako ne odustanu od napada na ruske rafinerije.

(RT Balkan)

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