Politika

MLADA DUNJA PITALA VUČIĆA ZA POVEZIVANJE SA RUMUNIJOM: Mnogo toga želimo da radimo sa njima - Đerdap 3, gasovodi, naftovodi...

Новости онлине

11. 10. 2026. u 23:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na Pink televiziji u emisiji Hit tvit. Mlada Dunja Radivojkvić pitala je Vučića za infrastrukturno povezivanje sa Rumunijom.

МЛАДА ДУЊА ПИТАЛА ВУЧИЋА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СА РУМУНИЈОМ: Много тога желимо да радимо са њима - Ђердап 3, гасоводи, нафтоводи...

Foto: printskrin TV Pink

 - Različiti su odgovori. Istorijski. Rumuni su držali svoje trgovinske odnose. U Rumuniji postoji poslovica da su jedini prijatelji Srbija i Crno more. Oni su istinska braća. Imaju manjak mreže autoputeva, njima je članstvo u EU mnogo pomoglo. Đerdap 3 će biti ogroman pomak napred. Gasovodi, naftovodi, mogo toga želimo da radimo sa Rumunijom. Čaušesku je  bio ljubomoran na Tita. Sve su to bili razlozi za istorijsko nepovezivanje - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Kobni susret čoveka i tigra - Preskočio ogradu zoo-vrta

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Kobni susret čoveka i tigra - Preskočio ogradu zoo-vrta