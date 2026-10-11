MLADA DUNJA PITALA VUČIĆA ZA POVEZIVANJE SA RUMUNIJOM: Mnogo toga želimo da radimo sa njima - Đerdap 3, gasovodi, naftovodi...

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na Pink televiziji u emisiji Hit tvit. Mlada Dunja Radivojkvić pitala je Vučića za infrastrukturno povezivanje sa Rumunijom.

Foto: printskrin TV Pink

- Različiti su odgovori. Istorijski. Rumuni su držali svoje trgovinske odnose. U Rumuniji postoji poslovica da su jedini prijatelji Srbija i Crno more. Oni su istinska braća. Imaju manjak mreže autoputeva, njima je članstvo u EU mnogo pomoglo. Đerdap 3 će biti ogroman pomak napred. Gasovodi, naftovodi, mogo toga želimo da radimo sa Rumunijom. Čaušesku je bio ljubomoran na Tita. Sve su to bili razlozi za istorijsko nepovezivanje - kaže Vučić.