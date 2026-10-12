SNAŽNIJI JUG, RAZVIJENIJA SRBIJA: Analitičari o značaju Vučićevog specijalnog programa

NAJAVLjENI specijalni program za jug Srbije, koji je predstavio Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", predviđa sveobuhvatne mere za razvoj ovog dela zemlje. Plan obuhvata pet okruga Juga (Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički okrug) i šest oblasti, od industrijalizacije i novih investicija do infrastrukture, poljoprivrede, turizma i obrazovanja.

Foto: Pritnskrin Informer TV

Cilj najavljenog programa je podsticanje privredne aktivnosti, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje boljih uslova za život građana. Poseban značaj imaju ulaganja koja bi mogla da ojačaju lokalnu privredu, podstaknu razvoj manjih opština i doprinesu stvaranju uslova za ostanak mladih na jugu Srbije.

O tome šta bi realizacija ovog plana mogla da donese regionu, koliko su značajne najavljene investicije i da li bi one mogle da doprinesu ravnomernijem razvoju zemlje, razgovarali smo sa analitičarima. Oni su ukazali na značaj doslednog sprovođenja mera i njihov potencijal da utiču na ekonomsku i demografsku sliku juga Srbije.

Foto: Pritnskrin Informer TV

Analitičar Aleksa Grubešić smatra da program za razvoj juga Srbije, koji je predstavio Aleksandar Vučić, predstavlja važan korak ka ravnomernom regionalnom razvoju, privlačenju novih investicija i stvaranju uslova da ljudi ostanu u svojim mestima, umesto da budu primorani da budućnost traže u većim gradovima ili inostranstvu.

- Ako dalje pogledamo, program koji je kandidat za budućeg premijera Srbije Aleksandar Vučić izneo za jug Srbije apsolutno je fantastičan. Do sada smo imali onu čuvenu izreku: „Što je južnije, to tužnije“, a sada je vreme da konačno nešto promenimo i da tu sliku preokrenemo programom za razvoj čitavog tog regiona naše države, koji je veoma važan istorijski, kulturno, ali i na sve druge načine, uključujući i očuvanje našeg identiteta. Vidimo da su u fokusu razvoj čitavih okruga koji obuhvataju Niš, Pirot, Leskovac, Vranje, Toplički i Jablanički okrug, odnosno centara koji su do sada bili na neki način zapostavljeni. U njih se ulagalo, ali se očigledno nije ulagalo dovoljno. Ovaj program podrazumeva nove investicije i dalji razvoj infrastrukture, komunalne, saobraćajne, železničke i svake druge mreže koja će omogućiti dolazak novih investitora, ali i brže i lakše povezivanje ljudi – rekao je Grubešić za "Novosti".

Prema njegovim rečima, poseban značaj programa ogleda se u tome što se razvoj ne svodi samo na velike gradove i privredne centre, već obuhvata i manje opštine, sela i pojedinačna domaćinstva, sa ciljem da se stanovništvu obezbede bolji uslovi za život i rad.

- Ali šta je ovde važno? Važno je da se sveobuhvatno ulaže u ovaj deo zemlje kako ljudi ne bi odlazili u veće gradove, bilo da gravitiraju ka Nišu ako su sa jugoistoka zemlje ili ka Beogradu. Na taj način možemo da očuvamo naše krajeve za budućnost. Važno je da se ulaže u pojedinačna domaćinstva, u porodice, u fabrike i nove investicije, kako bi se ljudi motivisali da ostanu na selima i u manjim mestima i da tu grade svoju budućnost – istakao je on.

Foto: privatna arhiva

Grubešić je dodao da je reč o programu za naredni period, koji bi trebalo da postavi temelje dugoročnog razvoja manjih lokalnih samouprava i omogući mladima da ostanu u svojim sredinama, zasnivaju porodice i planiraju život bez potrebe da se sele u veće urbane centre.

- Vidimo da je ovo program za naredni period, za narednih desetak godina, kojim se razvijaju manje lokalne samouprave, manja sela i manja mesta, kako bi se ljudi motivisali da tu ostanu da žive i da se ne sele u Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac i ostale veće urbane centre. Ovo je zaista značajno jer se pokazuje da je politika Aleksandra Vučića usmerena ka svim stanovnicima naše države, ka svakom građaninu pojedinačno. Ne misli se samo na velike gradove, već na sve krajeve naše države – naglasio je Grubešić.

Foto: Printskrin Informer TV

Sa ocenom da su dodatna ulaganja u jug Srbije neophodna saglasan je i analitičar Slobodan Josipović, koji ukazuje na izražene ekonomske razlike između razvijenijih i manje razvijenih delova zemlje.

Prema njegovim rečima, mere usmerene na privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta mogle bi da doprinesu smanjenju tih razlika i zaustavljanju odlaska stanovništva.

- Imajući u vidu da jug Srbije pomalo zaostaje za razvijenijim delovima zemlje, pre svega za Beogradskim regionom i Vojvodinom, mere koje je predložio Aleksandar Vučić za oporavak i razvoj ovog dela Srbije više su nego dobre i neophodne. To potvrđuju i ključni ekonomski pokazatelji. Prosečne plate na jugu Srbije znatno su niže u poređenju sa Beogradom. Dok se u Beogradu prosečna neto plata kreće oko 140.000 do 150.000 dinara, na jugu Srbije iznosi oko 90.000 do 105.000 dinara. Učešće u ukupnom ekonomskom učinku zemlje pokazuje kolika je koncentracija kapitala u glavnom gradu. Beogradski region ostvaruje čak 43,2 odsto ukupnog BDP-a Srbije, a njegov BDP po glavi stanovnika iznosi 169 odsto republičkog proseka. Sa druge strane, region južne Srbije učestvuje sa svega 15,3 odsto u ukupnom BDP-u zemlje, dok BDP po glavi stanovnika iznosi tek 72,9 odsto republičkog proseka – naveo je Josipović.

On je ukazao da ekonomske razlike imaju direktne posledice po život građana, naročito mladih, koji zbog nedostatka dobro plaćenih poslova sve češće napuštaju manje gradove i sela.

- Kada pogledamo sve ove ekonomske pokazatelje koje sam naveo, više je nego jasno da se zbog nedostatka kvalitetno plaćenih poslova sela i manji gradovi na jugu Srbije ubrzano prazne, dok mladi masovno migriraju ka Beogradu, Novom Sadu ili inostranstvu. Zato je važno da se stvore uslovi da ljudi mogu pristojno da zarađuju u svojim sredinama i da ne moraju da odlaze daleko od svojih porodica kako bi obezbedili egzistenciju – istakao je analitičar.

Foto: privatna arhiva

Prema njegovoj oceni, najavljeni dolazak 20 velikih investitora mogao bi da bude značajan podsticaj za privredu juga Srbije, ne samo zbog novih radnih mesta već i zbog mogućnosti da se deo ljudi koji su ranije otišli vrati u svoj rodni kraj.

- Sa merama koje je predložio Aleksandar Vučić uspećemo da dovedemo 20 velikih investitora na jug Srbije, što će doprineti ne samo zapošljavanju stanovništva koje danas tamo živi već i povratku nekih koji su se davno odselili iz ovih krajeva. Oni će sada imati priliku da budu na svojoj očevini i dedovini, da ne moraju da odlaze trbuhom za kruhom, već da u svom rodnom kraju mogu lepo i pristojno da zarađuju – rekao je Josipović.

On je naglasio da ulaganja u manje razvijene delove Srbije ne znače zanemarivanje drugih regiona, već predstavljaju način da se celokupna privreda zemlje ravnomernije razvija i postane snažnija.

- Bitno je napomenuti da ovo ne znači stagnaciju nekih drugih regiona. Naprotiv, ovo je najbolji primer ravnomernog regionalnog razvoja u praksi, koji može da dovede do toga da regioni budu približno isto ili slično razvijeni. Na taj način dobijamo efekat ubrzanja razvoja cele zemlje, slično grudvi snega koja se kotrlja i čiji rast postaje sve veći – zaključio je Josipović.