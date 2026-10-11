STUDENTKINJA FPN-A PITALA VUČIĆA: Putin, Tramp, Si - koja je tajna?
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. Mlada studentkinja FPN-a upitala je Vučića o njegovoj spoljnoj politici.
Zanima me koja je vaša tajna i kako uspevate, upitala je jedna devojka Vučića, naovdeći njegove dobre odnose sa Putinom, Trampom, Sijem, Makronom...
- 2.40 minuta Beograd - Budimpešta. Krajem oktobra, početkom novemrba otvaranje. Ponos sam sam na orden Prijateljstva od predsednika Sija, orden Svetog Aleksandar Nevskog od Putina. Dobio sam najviši orden Češke Republike od Miloša Zemana. Dobio sam 24 odlikovanja. Sat koji sam dobio vredeo je1300 evra, pa su napravili problem. Budale. Oni polaze od sebe. "Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti", kako je rekao Tijanić. Mnogo se menja dogovorom Trampa i Putina. Ono što se dešava u Francuskoj, to je upereno protiv celog društva. Ruše im i razaraju zemlju. Svega 15 posto koji učestvuju i organizuju su studentske, školske ogranizacije. Određeni centri moći žele da pokažu svoju dominaciju u mnogim delovima sveta. Mislim da je Tijanić bio vispren čovek, nije imao formalno obrazovanje, ali to ga ndžije sprečavalo da nadmudri mnoge koji imaju formalno - ističe Vučić.
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