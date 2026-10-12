Društvo

ŽIVA NA TERMOMETRU SPALA DO NULE: Jutros prava zima u pojedinim delovima Srbije, tokom dana biće promene

В.Н.

12. 10. 2026. u 08:21

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NA SEVERU Srbije osvanulo je vedro i veoma hladno jutro, a temperatura u većem delu Vojvodine opala je na 5-6°C. Beograd meri trenutno 9 stepeni.

ЖИВА НА ТЕРМОМЕТРУ СПАЛА ДО НУЛЕ: Јутрос права зима у појединим деловима Србије, током дана биће промене

Foto: AI generated/Gemini

U ostalim predelima Srbije je oblačnije, uz temperature od 7 do 12 stepeni.

Najtoplije je u Negotinu sa 14 stepeni.

Najhladnije je jutros na planinama. Zlatibor meri 2, Sjenica 1, a Kopaonik 0°C.

Pred nama je prohladan dan.

Očekuje se smena sunca i oblaka, u većini mesta biće suvo tokom celog dana, samo se još  jugu i istoku ponegde očekuje slaba kiša, objašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20, u Beogradu do 18 stepeni.

(Telegraf.rs)

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