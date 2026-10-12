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VOZAČ KAMIONA JEDVA USPEO DA SE SPASE: Dramatični prizori razornih poplava, voda nosi sve pred sobom (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 08:32

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ČILE se suočava sa katastrofalnim posledicama jakog nevremena. Na društvenim mrežama kruže snimci bujica i koje nose pred sobom.

ВОЗАЧ КАМИОНА ЈЕДВА УСПЕО ДА СЕ СПАСЕ: Драматични призори разорних поплава, вода носи све пред собом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Telegram Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u Santijagu i okolnim područjima Čilea, zbog čega je više od 1.000 ljudi evakuisano, a najmanje šest osoba povređeno, saopštile su danas vlasti.

Predsednik Čilea, Hose Antonio Kast proglasio je vanredno stanje u Las Kondesu, istočnom predgrađu Santijaga, nakon što su bujične kiše učinile glavne puteve neprohodnim.

U tom području je poslednjih dana palo 14,4 centimetra kiše, oko devet puta više od prosečne količine padavina za oktobar, rekla je gradonačelnica Santijaga, Katalina San Martin.

Vozač kamiona se spasao u poslednjem trenutku

Vozač prevrnutog kamiona popeo se na vozilo i uhvatio za drvo, dok je bujica odnosila druge automobile.

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