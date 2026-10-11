Superliga Srbije: Železničar ubedljiv protiv Zemuna (VIDEO)
FUDBALERI Železničara iz Pančeva pobedili su Zemun u Ubu sa 3:0 u 11. kolu Superlige Srbije.
"Dizelki" je prijala reprezentativna pauza, pa je upisala drugi vezani trijumf, pošto je u prošloj rundi savladala Čukarički (2:1).
Gosti su u idealnom trenutku došli do vođstva. Igrao se 45. minut kad je Žoao Pedro zatresao mrežu protivnika.
U nastavku utakmicu izabranici Radomira Kokovića su postigli još dva pogotka. Najpre je u 58. minutu Srđan Plavšić dao gol za 2:0. Konačan rezultat postavio je David Ankeje u 73. minutu.
Nigerijcu koji je u letnjem prelaznom roku stigao u Pančevo je ovo bio prvi pogodak u sezoni na devet odigranih utakmica.
Železničar je sad na četvrtom mestu na tabeli sa 17 bodova. Zemun je na poslednjoj 14. poziciji sa samo tri boda.
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