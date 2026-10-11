Srbin pokorio Španiju: Laslo Đere osvojio pehar u Vileni! Evo šta je sve zaradio!
Veliki uspeh na čelendžeru u ovom španskom gradu.
Srpski teniser Laslo Đere osvojio je čelendžer u španskoj Vileni, pošto je danas u finalu pobedio Danila Glinku iz Estonije rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:4).
Meč je trajao jedan sat i 32 minuta. Estonac Glinka je trenutno 178. teniser sveta, dok se Đere nalazi na samo jedno mesto niže na ATP listi i zauzima 179. poziciju.
Srpski teniser je za trijumf na čelendžeru u Španiji osvojio 23.750 evra i 100 bodova za ATP listu, dok je Glinki pripalo 14.000 evra i 50 bodova.
Đere će od ponedeljka zauzimati 136. mesto, što predstavlja skok od čak 43 pozicije.
Čelendžer u Vileni se igrao za nagradni fond od 160.680 evra.
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