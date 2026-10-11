Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

11. 10. 2026. u 11:43

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

3+ tiket za nedelju

14.00 Grashopers - Jang bojs UG 3+ (1,41)

14.30 Kromeriz B - Strani UG 3+ (1,32)
15.00 Ganshoren - Stade Mouskronoa UG 3+ (1,31)
16.00 Strakonice - Petrin Plzen UG 3+ (1,47)

 Ukupna kvota: 3,07

 

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