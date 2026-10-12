SAUDIJSKOJ ARABIJI PONESTAJE RAKETA, RIJAD TRAŽI POMOĆ OD PAKISTANA: Huti ne prestaju sa napadima

SAUDIJSKOJ Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta, objavio je danas "Vol strit džornal", pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike.

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Ta zemlja je zatražila pomoć Pakistana i pokušava da nabavi dodatne sisteme za odbranu, navodi list.

Saudijska kraljevina zbog učestalih napada Huta poslednjih dana premešta protivvazdušne obrambene sisteme kako bi zaštitila ključnu energetsku infrastrukturu.

Rijad pokušava da izbegne širenje sukoba, a list piše da se saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman nalazi u dobro čuvanim prostorijama opremljenim bunkerima.

Tokom prošle nedelje dogodilo se više napada na aerodrom u Rijadu, a najozbiljniji je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 13, a povređeno 309 ljudi.

Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata.

Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, a tokom protekle noći na taj aerodrom je izveden još jedan napad.

Saudijska Arabija se uključila u jemenski građanski rat 2015. godine, podržavajući međunarodno priznatu vladu u borbi protiv Huta. Nakon višegodišnjih borbi, tokom 2022. godine postignuto je primirje, ali su se napadi ove godine ponovo pojačali.

(Tanjug)