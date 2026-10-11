Fudbal

Nema kraja krizi: Najgori Mančester junajted od 1986. godine

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 22:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

"CRVENI đavoli" na pamte ovako loš start u Premijer ligi.

Нема краја кризи: Најгори Манчестер јунајтед од 1986. године

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Samo jedna pobeda na šest odigranih utakmica uz činjenicu da na tri meča u kojima je Mančester junajted imao igrača više nije upisao trijumf, pokazatelj je da klub sa "Old Traforda" ima najlošiji start u ligi još od 1986. godine kada je za "reset" bio zadužen novi trener - Aleks Ferguson.

Sada sa Majklom Kerikom za komandama Mančester junajted deluje bezlično i nemoćno čak i u situacijama kada je brojčano jači na terenu. Protiv Totenhema (1:1) u subotu uveče isključenje Betankura u 78. minutu kao da je predstavljalo znak za domaćina da prestane da igra fudbal. Kazna je stigla u nadoknadi.

- Pri rezultatu 1:0 trebalo je da privedemo utakmicu kraju, ali to nismo uradili. U pojedinim trenucima smo prelako gubili loptu, čime smo protivniku dali prostor da se vrati u meč. Na kraju smo primili zaista loš gol, koji na neki način oslikava naše probleme - istakao je Kerik posle utakmice.

Mančester junajted posle šest kola zautima 13. poziciju na tabeli Premijer lige sa šest bodova. U narednoj rundi gostuje Lidsu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"