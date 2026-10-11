Nema kraja krizi: Najgori Mančester junajted od 1986. godine
"CRVENI đavoli" na pamte ovako loš start u Premijer ligi.
Samo jedna pobeda na šest odigranih utakmica uz činjenicu da na tri meča u kojima je Mančester junajted imao igrača više nije upisao trijumf, pokazatelj je da klub sa "Old Traforda" ima najlošiji start u ligi još od 1986. godine kada je za "reset" bio zadužen novi trener - Aleks Ferguson.
Sada sa Majklom Kerikom za komandama Mančester junajted deluje bezlično i nemoćno čak i u situacijama kada je brojčano jači na terenu. Protiv Totenhema (1:1) u subotu uveče isključenje Betankura u 78. minutu kao da je predstavljalo znak za domaćina da prestane da igra fudbal. Kazna je stigla u nadoknadi.
- Pri rezultatu 1:0 trebalo je da privedemo utakmicu kraju, ali to nismo uradili. U pojedinim trenucima smo prelako gubili loptu, čime smo protivniku dali prostor da se vrati u meč. Na kraju smo primili zaista loš gol, koji na neki način oslikava naše probleme - istakao je Kerik posle utakmice.
Mančester junajted posle šest kola zautima 13. poziciju na tabeli Premijer lige sa šest bodova. U narednoj rundi gostuje Lidsu.
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