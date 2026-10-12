PAKAO U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Stravičan udar Huta na aerodrom u Rijadu, Bliski istok na ivici totalnog sukoba

NAPAD balističkim projektilima na Međunarodni aerodrom „Kralj Kalid“ u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, a više od 300 ranjeno, izazvao je nezapamćen geopolitički potres.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ova brutalna i do sada nezabeležena akcija Huta, usmerena direktno u srce Saudijske Arabije, prekinula je ključne vazdušne veze Kraljevstva sa svetom, dok prestonice vodećih svetskih sila u panici zasedaju o otvaranju novog fronta i direktnom ulasku u sukob.

Uticajna novinska agencija Asošijeted Pres (AP) već je označila ovaj napad kao najsmrtonosniji potez protiv bilo koje zemlje u Persijskom zalivu od izbijanja rata u Iranu. Jasno je da su sve bezbednosne kočnice u regionu definitivno popustile – ratni požar iz Irana upravo je prešao granicu i preti da proguta čitav Zaliv.

Krvavi bilans na terminalima 3 i 4

Zvanični izveštaji saudijske službe za civilno vazduhoplovstvo (GACA) potvrđuju najcrnje slutnje: projektil je eksplodirao u kompleksu koji povezuje terminale 3 i 4, glavne kapije za domaći avio-saobraćaj, i to u trenutku najvećeg jutarnjeg špica. Silina detonacije urušila je masivne krovne konstrukcije koje su pale na ogromnu masu putnika. Među dvanaestoro poginulih, identifikovana su četiri državljanina Saudijske Arabije, dok su preostale žrtve stranci koji su se zatekli u tranzitu – radnici i turisti iz SAD, Bangladeša, Palestine, Jordana, Sirije, Sudana i Egipta.

Urgentni centri i vojne bolnice u Rijadu nalaze se u vanrednom stanju pod prilivom više od 300 ranjenih, od kojih se desetine bore za život. Očevici govore o apokaliptičnim scenama nalik onima sa ratišta – dim, krici i krv prekrili su demolirane piste i čekaonice, dok vojni helikopteri i kolone ambulantnih vozila neprekidno evakuišu preživele iz ruševina.

Nebo iznad Kraljevstva postaje ratna zona

Vojna koalicija predvođena Rijadom ekspresno je uprla prst u Hute i njihove mentore u Teheranu, karakterišući udar na civile kao čistokrvni ratni zločin koji neće proći bez brutalne odmazde. S druge strane, iz Sane ne stižu signali kajanja, već otvorene ucene. Komanda pokreta „Ansar Alah“ proglasila je vazdušnu luku u Rijadu „trajno zatvorenom vojnom zonom“ i uputila ultimatum svetskim avio-prevoznicima. Poruka je nedvosmislena: svaki civilni avion na nebu iznad Saudijske Arabije od sada je legitimna meta, uz jedini izuzetak ostavljen za humanitarne i hodočasničke koridore ka Meki i Medini.

Reakcija svetskih avio-prevoznika bila je trenutna i panična. Avio-kompanije poput „Lufthanze“, „Er Indije“, „Flajdubaija“ i „Kuvajt ervejza“ istog trenutka su suspendovale sve linije ka saudijskoj prestonici. Nebo iznad Rijada, nekada jedan od najprometnijih komercijalnih koridora planete, pretvoreno je u „slepu mrlju“ na radarskim mapama – zatvoreno do daljeg zbog realnog straha od narednog talasa balističkih projektila.

Tramp najavljuje američke udare?

Vašington je pred dilemom koja bi mogla da zapali čitav region, jer masakr u Rijadu gura Sjedinjene Države na samu ivicu direktne vojne intervencije na teritoriji Jemena. Američki predsednik Donald Tramp napad na aerodrom nazvao je „apsolutno neprihvatljivim činom varvarstva“ i otvoreno stavio do znanja da Pentagon već na stolu ima planove za zajedničke vazdušne udare sa Saudijcima. Njegovo upozorenje da će „odluka biti doneta veoma brzo“ jasno sugeriše da su američki bombarderi već u stanju pripravnosti.

Istovremeno, Brisel pokušava da amortizuje ekonomski šok koji već potresa svetske berze. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je da proiranske snage svesno uvlače Bliski istok u spiralu nasilja sa ciljem da potpuno preseku globalne transportne rute i snabdevanje energentima. Ovaj iznenadni bezbednosni udar teško je pogodio i ekonomske ambicije Saudijske Arabije – napad je praktično potopio dugo pripremane međunarodne investicione kongrese čiji je cilj bio da od Rijada naprave svetski finansijski centar.

Put bez povratka za Bliski istok

Razorni udar na Rijad raspršio je i poslednje iluzije da se sukob velikih razmera može lokalizovati i zadržati unutar granica Irana i njegovih neposrednih suseda. Svesno i proračunato pretvaranje međunarodnih civilnih aerodroma u legitimne vojne mete jeziva je poruka Huta da za njih pravila ratovanja više ne važe. Oni su ovim potezom demonstrirali da poseduju tehnološki napredan balistički arsenal koji bez problema probija štitove zalivskih monarhija i doseže do bilo koje tačke u regionu.

Dok su saudijske zalihe odbrambenih presretača za sisteme „Patriot“ svedene na kritičan minimum, Vašington već drži ruku na obaraču – ova opasna sprega nezaustavljivo gura Bliski istok u spiralu totalnog rata. Sada je potpuno jasno da je pređena tačka sa koje nema povratka – regionalni požar je van kontrole, a u haosu koji sledi geografska udaljenost više nikome ne garantuje neutralnost niti bezbednost.

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