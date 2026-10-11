Fudbal

"Presrećan sam, nadam se da ću u narednom periodu..." Bek Partizana Mario Jurčević nakon povratka na teren

Filip Milošević

11. 10. 2026. u 21:44

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Fudbaleri Partizana pobedili su u 11. kolu Superlige Srbije ekipu Novog Pazara sa 1:0.

Пресрећан сам, надам се да ћу у наредном периоду... Бек Партизана Марио Јурчевић након повратка на терен

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Za ovaj meč se vratio i bek crno-belih Mario Jurčević nakon pauze od godinu dana zbog povrede ahilove tetive.

- Presrećan sam što smo dobili utakmicu kod kuće. Nismo imali puno šansi u prvom poluvremenu do poslednjih pet minuta kada smo propustili dve šanse iz prekida. Bitno je da nismo primili gol. Rezervisti su odigrali dobro i na kraju nam doneli pobedu - rekao je Mario Jurčević za Sport klub posle utakmice sa Novim Pazarom.

U povratničkoj utakmici odigrao je 87. minuta na terenu.

- Zadovoljan sam, odigrao sam dosta minuta i to mi znači. Nadam se da ću u narednom periodu još bolje izgledati - istakao je levi bek Partizana.

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