Legendarni Srbin je zgrožen!

Srpski fudbaler Dušan Tadić preživeo je pravi emotivni rolerkoster na gostovanju njegovog NEC-a u Amsterdamu, gde se suočio sa ljubavlju bivših i žestokom mržnjom aktuelnih navijača.

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Iako su ga pristalice Ajaksa dočekale ovacijama i ogromnim transparentom „Zauvek deo kluba“, njegova javno iskazana privrženost bivšem timu izazvala je bes kod ultrasa NEC-a.

Gostujući fanovi su na tribini razvili pogrdnu karikaturu s Dušanovim likom na kojoj ga nazivaju lažovom, uz brutalnu poruku na holandskom jeziku da „odjebe“ iz njihovog kluba.

Ovakav sramni potez navijača kluba za koji trenutno nastupa potpuno je bacio u senku veliki rezultat i remi (1:1) protiv slavnog Ajaksa.

Holandska javnost je zgrožena ovim potezom ultrasa, jer je Tadić još jednom pokazao profesionalizam na terenu, ali navijači NEC-a očigledno ne praštaju kada srce kuca za drugog.

Dušan Tadić je tokom svoje bogate i dugovečne karijere branio boje osam različitih klubova u pet evropskih i azijskih zemalja. Svoj fudbalski put započeo je u novosadskoj Vojvodini, gde je stekao punu afirmaciju i skrenuo pažnju evropskih skauta.

Iz Srbije odlazi u Holandiju, gde najpre sjajnim partijama u Groningenu, a potom i u Tventeu, izrasta u jednog od najboljih plejmejkera lige. To mu donosi veliki transfer u englesku Premijer ligu, gde je četiri godine bio glavni pokretač ekipe Sautemptona.

Ipak, vrhunac karijere doživljava povratkom u Holandiju, gde u dresu slavnog Ajaksa postaje kapiten, živa legenda kluba i predvodnik generacije koja je šokirala Evropu plasmanom u polufinale Lige šampiona.

Nakon pet zlatnih godina u Amsterdamu, seli se u Tursku i oblači dres istanbulskog velikana Fenerbahčea, odakle odlazi na kratku jednogodišnju epizodu u Ujedinjene Arapske Emirate, nastupajući za Al Vahdu.

U leto 2026. godine srpski as se ponovo vraća na holandske terene, potpisavši ugovor za NEC Nijmegen, gde i danas pokazuje svoju majstoriju i bogato iskustvo.







