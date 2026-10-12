Ostali sportovi

Umro Davor Katić

М.П.

12. 10. 2026. u 06:33 >> 06:59

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REGION u šoku!

Умро Давор Катић

Foto: Depositphotos/NewAfrica

Tužne vesti stižu iz Crne Gore. U Podgorici je u 49. godini života preminuo Davor Katić, dugogodišnji novinar i urednik sportske redakcije dnevnih novina "Dan".

Katić je proveo čak 26 godina radeći u "Danu" kao sportski novinar, dok je u poslednjih nekoliko godina uspešno obavljao funkciju urednika sportske redakcije ovog lista.

Za svoj predan rad, izuzetan profesionalizam i doprinos novinarstvu, nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom bogate karijere, 2002. godine proglašen je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, dok je 2018. godine izabran za najboljeg sportskog novinara u državi.

- Pamtićemo ga po izuzetnoj posvećenosti poslu, kolegijalnosti i ljubavi prema sportu“, objavile su njegove dugogodišnje kolege iz redakcije „Dana“.

Sahrana i poslednji ispraćaj Davora Katića obaviće se u ponedeljak, 12. oktobra 2026. godine, u 15 časova na Novom groblju u Podgorici.
 

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