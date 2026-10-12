Umro Davor Katić
REGION u šoku!
Tužne vesti stižu iz Crne Gore. U Podgorici je u 49. godini života preminuo Davor Katić, dugogodišnji novinar i urednik sportske redakcije dnevnih novina "Dan".
Katić je proveo čak 26 godina radeći u "Danu" kao sportski novinar, dok je u poslednjih nekoliko godina uspešno obavljao funkciju urednika sportske redakcije ovog lista.
Za svoj predan rad, izuzetan profesionalizam i doprinos novinarstvu, nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom bogate karijere, 2002. godine proglašen je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, dok je 2018. godine izabran za najboljeg sportskog novinara u državi.
- Pamtićemo ga po izuzetnoj posvećenosti poslu, kolegijalnosti i ljubavi prema sportu“, objavile su njegove dugogodišnje kolege iz redakcije „Dana“.
Sahrana i poslednji ispraćaj Davora Katića obaviće se u ponedeljak, 12. oktobra 2026. godine, u 15 časova na Novom groblju u Podgorici.
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