Umro Davor Katić

REGION u šoku!

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Tužne vesti stižu iz Crne Gore. U Podgorici je u 49. godini života preminuo Davor Katić, dugogodišnji novinar i urednik sportske redakcije dnevnih novina "Dan".

Katić je proveo čak 26 godina radeći u "Danu" kao sportski novinar, dok je u poslednjih nekoliko godina uspešno obavljao funkciju urednika sportske redakcije ovog lista.

Za svoj predan rad, izuzetan profesionalizam i doprinos novinarstvu, nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom bogate karijere, 2002. godine proglašen je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, dok je 2018. godine izabran za najboljeg sportskog novinara u državi.

Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi https://t.co/bSfAgNiMGv — Televizija E (@tve_montenegro) October 11, 2026

- Pamtićemo ga po izuzetnoj posvećenosti poslu, kolegijalnosti i ljubavi prema sportu“, objavile su njegove dugogodišnje kolege iz redakcije „Dana“.

Sahrana i poslednji ispraćaj Davora Katića obaviće se u ponedeljak, 12. oktobra 2026. godine, u 15 časova na Novom groblju u Podgorici.

