Novi trijumf Zvereva: Nemac gazi u Šangaju
Nova pobeda Zvereva.
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Francuza Kventina Alisa 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.
Drugi teniser sveta napravio je rani brejk u prvom i trećem setu, dok je u taj-brejku drugog seta propustio dve meč lopte. Ovo je treći put da je Zverev ostvario 60 pobeda u jednoj sezoni, nakon 2018. (kada je završio sa 60) i 2024. godine (69).
- Osećam da sam ove godine birao turnire gde želim da budem na vrhuncu forme i mislim da sam to prilično dobro uradio. To nisam radio u ranijoj fazi karijere.
Hteo sam da igram dobro na svakom turniru, dok sam se ove godine na mnogim turnirima postupno probijao kroz formu. Možda sam imao neke poraze koje nije trebalo da doživim, ali se isplatilo jer sam osvojio dva grend slema, bio na vrhuncu u pravim trenucima i stigao do još jednog finala na Vimbldonu.
Tako da sam zadovoljan time, ali mislim da brojka od 60 pobeda ne govori celu priču - rekao je Nemac.
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