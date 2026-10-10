Fudbal

Vlahović očarao Tursku! Srbin na pragu neverovatne istorije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 10. 2026. u 14:08

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Dušan Vlahović postao je miljenik navijača Bešiktaša, a sada je na pragu istorije.

Vlahović očarao Tursku! Srbin na pragu neverovatne istorije

Arife Karakum / AFP / Profimedia

Od dolaska u Istanbul Vlahović oduševljava navijače, a novu priliku imaće protiv Kodžaelispora. 

Naime, niko do sada nije uspeo da kao debitant veže četiri utakmice sa barem jednim golom pored svog imena. Srpski napadač je na prve tri utakmice šampionata Turske postigao pet golova (jedan Fenerbahčeu i Amedi, odnosno het-trik protiv Čoruma).  

Sada je pred njim da se izbori za ispisivanje istorije protiv tima za koji brani nekadašnji kapiten Partizana i miljenik Grobara - Aleksandar Jovanović.

Bešiktaš se posle uvodnih šest kola turskog prvenstva nalazi na trećem mestu. Osvojio je 12 bodova, a ima četiri boda i utakmicu manje u odnosu na aktuelnog lidera elitnog karavana, ekipu Galatasaraja.

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