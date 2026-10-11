Fudbal

Amerikanci odlepili za Srbinom: Ne mogu da veruju šta Dejan Joveljić radi u MLS ligi (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 09:24

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Srpski fudbaler Dejan Joveljić uživa u MLS ligi

Американци одлепили за Србином: Не могу да верују шта Дејан Јовељић ради у МЛС лиги (ВИДЕО)

FOTO: Tim Vizer / Sipa USA / Profimedia

Izdvojio je klub iz Sijetla 5,2 miliona evra kako bi ga doveo iz Kanzasa, pokazalo se da je to bila prava odluka. 

Dao je srpski reprezentativac novi gol i pomogao timu da pobedi Nju Ingland 3:0. 

Njegov gol možete pogledati u nastavku teksta: 

Joveljić je gol postigao u 74. minutu na dodavanje Areole. Dobro je razmislio o poziciji golmana, a potom zatresao mrežu za 12. gol u sezoni. 

 - Sijetl već 9 mečeva ne zna za poraz. Možda je to zbog nove 'devetke' koju su doveli - izgovorio je američki komentator posle gola Joveljića.

Možete gol pogledati i iz sledećeg ugla: 

Inače, dvadesetsedmogodišnjak rođen u Bjeljini karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, nastupao je još za Ajntraht, Anderleht, Volsberger, a potom za Los Anđeles Galaksi i Sporting iz Kanzasa pre dolaska u Sijetl. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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