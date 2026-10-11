Amerikanci odlepili za Srbinom: Ne mogu da veruju šta Dejan Joveljić radi u MLS ligi (VIDEO)
Srpski fudbaler Dejan Joveljić uživa u MLS ligi
Izdvojio je klub iz Sijetla 5,2 miliona evra kako bi ga doveo iz Kanzasa, pokazalo se da je to bila prava odluka.
Dao je srpski reprezentativac novi gol i pomogao timu da pobedi Nju Ingland 3:0.
Njegov gol možete pogledati u nastavku teksta:
Joveljić je gol postigao u 74. minutu na dodavanje Areole. Dobro je razmislio o poziciji golmana, a potom zatresao mrežu za 12. gol u sezoni.
- Sijetl već 9 mečeva ne zna za poraz. Možda je to zbog nove 'devetke' koju su doveli - izgovorio je američki komentator posle gola Joveljića.
Možete gol pogledati i iz sledećeg ugla:
Inače, dvadesetsedmogodišnjak rođen u Bjeljini karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, nastupao je još za Ajntraht, Anderleht, Volsberger, a potom za Los Anđeles Galaksi i Sporting iz Kanzasa pre dolaska u Sijetl.
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