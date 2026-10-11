VAŽNE VESTI: Vlada produžila privremeno smanjenje akciza na derivate nafte za 25% do 18. oktobra
VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 18. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.
Prethodna odluka je važila do danas.
Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
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