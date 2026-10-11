Leteće perje na Enfildu: Redsi traže osvetu za otete titule
Liverpul će na „Enfildu“ dočekati Siti pomalo u senci vesti o ishodu postupka protiv kluba iz Mančestera
Nezavisna komisija proglasila je Siti krivim po gotovo svih 115 tačaka optužnice, koju klub odbacuje i na čiju će odluku uložiti žalbu.
Sitiju se na teret stavlja prikrivanje stvarnih finansijskih podataka putem navodno lažnih ugovora, kao i odbijanje saradnje u zvaničnim istragama. Žoze Murinjo se našalio da će možda imati 80 godina kada se slučaj okonča, ali žalbeni postupak trebalo bi da bude završen u roku od 12 nedelja.
Ekipa Enca Mareske ima savršen učinak posle prvih pet kola Premijer lige, uz gol-razliku 13:5, a uspešno je započela i nastupe u Ligi šampiona i Liga kupu. U poslednjem meču savladala je Sanderlend sa 5:3, iako je Brajan Brobi postigao tri gola za goste.
Liverpul ima razloga da bude posebno motivisan. Ekipa je završila kao druga u sezoni 2013/14, u periodu za koji se vezuju sporne radnje koje se Sitiju stavljaju na teret. Crveni su neporaženi u prvih pet kola, sa dve pobede i tri remija, ali su tek minimalcem na gostovanju Bornmutu stigli do tri boda i trenutno su šesti.
Oba tima uspešno su započela evropske i kup-obaveze. Liverpul je slavio u četiri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, uz osam postignutih i samo jedan primljen gol. Ipak, prošle sezone izgubio je sva tri susreta sa Sitijem, a nedeljni meč biće njihov prvi od 2015. godine bez Jirgena Klopa i Pepa Gvardiole na klupama.
Erling Holand je zabrinuo navijače pošto je delovalo da šepa na utakmici Norveške i Portugalije, ali Mareska ne očekuje da će propustiti derbi. Nema novih informacija o stanju Nika O'Rajlija i Antoana Semenija, dok Fil Foden odrađuje poslednju utakmicu suspenzije u domaćim takmičenjima.
Liverpul neće moći da računa na Aleksandera Isaka, koji se povukao iz reprezentacije Švedske zbog problema sa zadnjom ložom. Kodi Gakpo ima povredu skočnog zgloba, a Ugo Ekitike će zbog povrede Ahilove tetive odsustvovati još nekoliko nedelja. Džeremi Žake se oporavio od povrede zadnje lože, dok su Konor Bredli i Đovani Leoni i dalje van stroja.
Derbi je teško prognozirati, posebno zbog dešavanja oko Sitija i grešaka koje su njegovi igrači pravili u poslednje vreme. Liverpul ima problema u napadu, ali bi podrška sa Enfilda mogla da mu pomogne da postigne više golova. Ipak, gosti bi mogli da osvoje bod.
NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,78)
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