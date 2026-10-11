Svet

MEDVEDEV OTKRIO ŠTA ČEKA KIJEV: Izbezumljeni pacovi će napasti jedni druge

P. Đurđević

11. 10. 2026. u 12:43

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AMERIČKI lider Donald Tramp konačno je rekao istinu pravo u lice: krvavi klovn Vladimir Zelenski želi samo rat i mora što pre da nestane, napisao je na Maksu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

МЕДВЕДЕВ ОТКРИО ШТА ЧЕКА КИЈЕВ: Избезумљени пацови ће напасти једни друге

foto: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Profimedia

Međutim, napomenuo je da smatra da, nažalost, neće biti posledica.

- Kijevski gad će i dalje nemilice musti evropske degenerike, izvlačeći od njih ogromne sume novca i novo oružje. A Tramp? On nikada ne menja stav, mi to dobro znamo. Zato, vi koji ste se prerano obradovali, samo se saberite. Samo naši momci, balistika i dronovi 'geranj' približavaju pobedu - poručio je Medvedev.

Ipak, napomenuo je da ima određene koristi od očitavanja bukvice "mirotvorcu": banderovski režim je u stanju potpune pometnje.

- Kad se iz njega izvuče, izbezumljeni pacovi će napasti jedni druge - zaključio je.

Lider SAD je ranije izjavio da je Vladimir Zelenski mnogo puta do sada mogao da reši sukob i da bi trebalo da raspiše izbore.

(RT Balkan)

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