Politika

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Studentska lista preti krvnom osvetom

Novosti online

11. 10. 2026. u 12:22

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STUDENTSKA lista sad preti i krvnom osvetom!

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Студентска листа прети крвном осветом

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Naime, sa SL prete deci, porodicama policajaca.

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