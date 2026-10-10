POGLEDAJTE - Protivvazdušna odbrana uništava Kijev: Pojavio se snimak pada rakete u okrugu Obolon (VIDEO)

TOKOM napada na prestonicu Kijeva ukrajinska PVO je oborila ruske dronove tačno iznad grada zbog čega su oštečeni civilni objekti.

Foto: printskrin telegram/RVvoenkor/124788

Dan ranije, sistemi protivvazdušne odbrane su takođe oborili dronove „Geran“, zbog čega su pali na ulice Kijeva.

U međuvremenu, Zelenski je izjavio da i dalje postoji povećana pretnja od novih raketnih napada.

KIJEV BEZ STRUJE

Mnogi delovi Kijeva i danas su bez struje. Kako prenose ukrajinski mediji, ne radi metro, kao ni tramvaji i trolejbusi.

IZVEŠTAJ MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE:

Ruske snage stavile su pod svoju kontrolu dva mesta u Harkovskoj oblasti Lukašovo i Lobanovka. Borbe se vode za još pet mesta u ovoj oblasti: Nikolajevku, Varvarovku, Reznikovo, Nefedovku i Čorno.

Pripadnici 51. armije grupe "Centar" probili su se ka centralnim i severop-zapadnim delovima Dobropolja, oslobođena su 82 objekta, a protivnik je izgubio 35 vojnika;

Ukrajinske snage su za dan izgubile 1.455 vojnika;

Ruska PVO je za poslednja 24 sata oborila 725 ukrajinskih dronova.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta