POGLEDAJTE - Protivvazdušna odbrana uništava Kijev: Pojavio se snimak pada rakete u okrugu Obolon (VIDEO)
TOKOM napada na prestonicu Kijeva ukrajinska PVO je oborila ruske dronove tačno iznad grada zbog čega su oštečeni civilni objekti.
Dan ranije, sistemi protivvazdušne odbrane su takođe oborili dronove „Geran“, zbog čega su pali na ulice Kijeva.
U međuvremenu, Zelenski je izjavio da i dalje postoji povećana pretnja od novih raketnih napada.
KIJEV BEZ STRUJE
Mnogi delovi Kijeva i danas su bez struje. Kako prenose ukrajinski mediji, ne radi metro, kao ni tramvaji i trolejbusi.
IZVEŠTAJ MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE:
Ruske snage stavile su pod svoju kontrolu dva mesta u Harkovskoj oblasti Lukašovo i Lobanovka. Borbe se vode za još pet mesta u ovoj oblasti: Nikolajevku, Varvarovku, Reznikovo, Nefedovku i Čorno.
Pripadnici 51. armije grupe "Centar" probili su se ka centralnim i severop-zapadnim delovima Dobropolja, oslobođena su 82 objekta, a protivnik je izgubio 35 vojnika;
Ukrajinske snage su za dan izgubile 1.455 vojnika;
Ruska PVO je za poslednja 24 sata oborila 725 ukrajinskih dronova.
sputnikportal.rs
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