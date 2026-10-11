Partizan se (konačno) rešava DŽabari Parkera?

Partizan bi uskoro mogao da reši goruće pitanje.

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Olimpija iz Milana razmatra mogućnost angažovanja Džabarija Parkera, tvrde italijanski mediji.

Kako piše Sandro Puljezi iz lista "QS", Amerikanac je želja kluba, a to bi moglo da reši problem Partizana koji i dalje plaća njegov ugovor, a ne računa na njega.

Za sada je sve na nivou spekulacije, zvaničnih informacija nema.

Američki košarkaš prošlu sezonu završio je u Huventudu iz Badalone, nakon čega se vratio u Partizan, sa kojim ima aktivan ugovor.

Njegov eventualni odlazak iz Beograda mogao bi da otvori prostor za promene u sastavu crno-belih, ali za sada nema zvaničnih informacija o konkretnim koracima u tom pravcu.

Parker je tokom karijere nastupao i u NBA ligi, a iskustvo na najvišem nivou moglo bi da bude značajno za ekipu iz Milana, koja pokušava da prevaziđe probleme na početku sezone.

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