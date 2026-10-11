Partizan se (konačno) rešava DŽabari Parkera?
Partizan bi uskoro mogao da reši goruće pitanje.
Olimpija iz Milana razmatra mogućnost angažovanja Džabarija Parkera, tvrde italijanski mediji.
Kako piše Sandro Puljezi iz lista "QS", Amerikanac je želja kluba, a to bi moglo da reši problem Partizana koji i dalje plaća njegov ugovor, a ne računa na njega.
Za sada je sve na nivou spekulacije, zvaničnih informacija nema.
Američki košarkaš prošlu sezonu završio je u Huventudu iz Badalone, nakon čega se vratio u Partizan, sa kojim ima aktivan ugovor.
Njegov eventualni odlazak iz Beograda mogao bi da otvori prostor za promene u sastavu crno-belih, ali za sada nema zvaničnih informacija o konkretnim koracima u tom pravcu.
Parker je tokom karijere nastupao i u NBA ligi, a iskustvo na najvišem nivou moglo bi da bude značajno za ekipu iz Milana, koja pokušava da prevaziđe probleme na početku sezone.
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