"ONO ŠTO JE URADIO VINISIJUS..." Zlatan Ibrahimović se oglasio nakon madridske bruke

Ponovo je Brazilac Vinisiju Žunior dospeo u centar pažnje, ali ne zbog fudbalskih kvaliteta.

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Zlatan Ibrahimović se osvrnuo na nestvarne scene tokom meča Real - Viljareal.

Utakmica je od spektakla došla do skandala za svega nekoliko sekundi.

Postigao je Vinisijus sjajan pogodak, ali mu je prethodilo povlačenje rivala za kosu, te je taj gol koji je bacio u ekstazu ceo stadion brzo poništen. Negodovao je, ali kad se snimak pogleda sudija je imao apsolutno pravo da ga isključi.

Napadač Reala je nakon isključenja poludeo, krenuo da se obračuna sa sudijom, ali ga je u tome sprečio Antonio Ridiger.

Srećom po Real, gol Diomandea bio je sasvim dovoljan jer je madridski klub na kraju slavio 1:0.

O svemu je oštro govorio i legendarni Zlatan Ibrahimović.

- Vini je priredio najsmešniji trenutak koji sam video u fudbalu u poslednje vreme. Svi na Bernabeu su bili uključeni. Postigao je briljantan gol zbog kojeg je Žoze Murinjo slavio kao dete, a navijači pali u ekstazu. Dodirnuo je grb u euforiji, ali je zaboravio da je neposredno pre gola povukao igrača Viljareala za kosu. VAR je pregledao sistuaciju, pogodak je poništen, a sudija mu je dao crveni karton. Cela drama bila je smešna. Diomande je postigao svoj prvi gol, ali je Vinisijus ukrao šou - rekao je Ibrahimović.

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