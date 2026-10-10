ODBRANA, ŠTA JE TO? Biće golova u dvoboju ranjenih lavova

Mančester junajted će u subotu na Old Trafordu dočekati Totenhem u pokušaju da prekine seriju od četiri utakmice bez pobede u domaćim takmičenjima.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Oba tima nalaze se u donjem delu tabele Premijer lige, a gosti su posle pet kola čak i na poslednjem mestu.

Mančester junajted je u prvih pet prvenstvenih utakmica osvojio samo pet bodova, što mu je najslabiji učinak u ovoj fazi sezone još od 2014/15. godine. Ekipa Majkla Kerika ne zna za pobedu na poslednja četiri meča u domaćim takmičenjima, uz dva remija i dva poraza. Posle eliminacije iz Liga kupa porazom od Brajtona rezultatom 3:2, iako je na poluvremenu vodila sa dva gola razlike, usledio je remi 1:1 sa Fulamom, uz izjednačenje Mateusa Kunje u 89. minutu.

Junajted je trenutno 12. na tabeli, sa deset bodova manje od vodećeg Mančester sitija. Kerik ne želi da mu pažnju odvlače spekulacije o sopstvenoj budućnosti, ali svestan je da su mu potrebni rezultati.

Odbrana je poseban problem jer je tim sačuvao mrežu samo jednom u sedam utakmica u svim takmičenjima, u pobedi od 4:0 nad Sabahom u Ligi šampiona. Na čak četiri meča primio je najmanje dva gola.

Ni međusobni dueli ne ulivaju previše samopouzdanja domaćinu. Mančester junajted je slavio samo jednom u poslednjih devet susreta sa Totenhemom, uz tri remija i pet poraza. Ta pobeda ostvarena je prošlog proleća na Old Trafordu, kada je bilo 2:0, golovima Brajana Mbeuma i Bruna Fernandeša.

Totenhem prolazi kroz još teži period. Prvi put od sezone 2008/09. nalazi se na poslednjem mestu Premijer lige posle prvih pet kola, a još nije ostvario pobedu u prvenstvu. Ekipa Roberta de Zerbija prekinula je seriju od četiri meča bez postignutog gola u ligi, ali joj ni dva pogotka protiv Aston Vile nisu bila dovoljna da izbegne poraz od 3:2.

Italijanski trener preuzeo je odgovornost za loš početak sezone i zatražio od ekipe, u koju je tokom leta uloženo više od 300 miliona funti, da pokaže veću borbenost i popravi igru u odbrani. Totenhem je tokom 2026. godine osvojio samo 18 bodova u Premijer ligi, najmanje od svih klubova koji su i proletos i ove jeseni bili članovi elite. Ipak, ohrabruje podatak da je pobedio na tri od poslednja četiri gostovanja u prvenstvu.

Mančester junajted ima ozbiljne kadrovske probleme. Benjamin Šeško, Patrik Dorgu i Nusair Mazraui povredili su se tokom reprezentativne pauze, dok su van stroja i Manuel Ugarte, Matijs de Liht i Tom Hiton. Amad Dijalo bi mogao da se vrati u konkurenciju posle povrede skočnog zgloba, a Karlos Baleba očekuje priliku za debi. Neizvesni su i nastupi Kobija Mejnua i Markusa Rašforda.

Totenhem takođe ima probleme sa povredama. Dejan Kuluševski, Ćavi Simons, Vilson Odober i Mihajlo Mudrik neće biti na raspolaganju, dok je nastup Jana Paula van Hekea pod znakom pitanja. Pedro Poro je i dalje van stroja, pa bi Arči Grej ponovo trebalo da pokriva desni bok odbrane. Mohamed Kudus konkuriše za mesto u startnoj postavi, dok bi Dominik Solanke trebalo da predvodi napad. Engleski napadač postigao je tri gola u poslednja četiri meča protiv Junajteda.

Oba tima imaju vidljive slabosti u odbrani i dodatne probleme zbog povreda, ali Mančester junajted bi na domaćem terenu mogao da iskoristi kvalitet u napadu i prekine negativan niz. Ovome u prilog ide i podatak da su "crveni đavoli" među prvima ili prvi u većini napadačkih statistika, dok je potpuno obrnuta situacija kada je reč o igri van poseda lopte.

Totenhem je posebno ranjiv kada prvi primi gol, jer u poslednjih 48 takvih utakmica u svim takmičenjima nije uspeo da pobedi. Zbog toga se očekuje efikasan meč u kojem bi domaćin mogao da osvoji tri boda i ostavi goste na začelju tabele.

NAŠ TIP: 1&GG (kvota 3,05)

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