Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički 1923 - Crvena zvezda u Superligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde vraćaju se klupskim obavezama.

FOTO: FK Crvena zvezda

Novi izazov ka odbrani titule biće im Radnički u Kragujevcu.

Trener Zvezde Albert Rijera neće moći da računa na šestoricu fudbalera. Veljko Milosavljević, Aleksandar Katai, Mirko Ivanić neće konkurisati za tim dok su pod upitnikom Loizu, Abu Fani i Kim koji su imali određenih problema posle reprezentativne pauze.

- Ne sviđa mi se ovakav kalendar sa četiri reprezentativne utakmice u nizu. Tri nedelje ste bez igrača, a četiri utakmice zaredom su previše. Zbog toga imamo toliko povređenih igrača širom sveta. Kalendar je lud - poručio je Rijera koji je kritikovao kalendar takmičenja.

Sa druge strane, Radnički 1923 dočekuje šampiona kao trećeplasirani tim prvenstva, a trener Feđa Dudić ima svoje kadrovske probleme.

U sastavu neće biti Uroša Sremčevića, koji je na pozajmici iz Zvezde, kao ni Ilije Babića zbog kartona. Povrede i dalje muče Simovića, Miletića i Dukića.

Utakmica se igra od 19 časova na stadionu Čika Dača, a prenos je na Arena sport 1 kanalu.