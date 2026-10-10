Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički 1923 - Crvena zvezda u Superligi Srbije
Fudbaleri Crvene zvezde vraćaju se klupskim obavezama.
Novi izazov ka odbrani titule biće im Radnički u Kragujevcu.
Trener Zvezde Albert Rijera neće moći da računa na šestoricu fudbalera. Veljko Milosavljević, Aleksandar Katai, Mirko Ivanić neće konkurisati za tim dok su pod upitnikom Loizu, Abu Fani i Kim koji su imali određenih problema posle reprezentativne pauze.
- Ne sviđa mi se ovakav kalendar sa četiri reprezentativne utakmice u nizu. Tri nedelje ste bez igrača, a četiri utakmice zaredom su previše. Zbog toga imamo toliko povređenih igrača širom sveta. Kalendar je lud - poručio je Rijera koji je kritikovao kalendar takmičenja.
Sa druge strane, Radnički 1923 dočekuje šampiona kao trećeplasirani tim prvenstva, a trener Feđa Dudić ima svoje kadrovske probleme.
U sastavu neće biti Uroša Sremčevića, koji je na pozajmici iz Zvezde, kao ni Ilije Babića zbog kartona. Povrede i dalje muče Simovića, Miletića i Dukića.
Utakmica se igra od 19 časova na stadionu Čika Dača, a prenos je na Arena sport 1 kanalu.
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