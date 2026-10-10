Englezi tvrde: Ronalda čeka ozbiljna suspenzija
Fudbalski savez Portugala suspendovao je kapitena nacionalnog tima Kristijana Ronalda nakon što je napustio kamp reprezentacije posle nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom, a konačna odluka o dužini kazne mogla bi da bude doneta u rasponu od jednog do šest meseci, prenosi britanski Miror.
Prema navodima tog lista, suspenzija je pokrenuta automatski na osnovu disciplinskih propisa Saveza, dok će disciplinski savet odlučiti o njenom konačnom trajanju.
Kazna duža od mesec dana mogla bi da znači da Ronaldo propusti naredne utakmice Portugala u Ligi nacija protiv Danske i Velsa.
Kako navodi američka sportska mreža ESPN, očekuje se da bi kazna mogla da bude kraća, a prilikom odlučivanja u obzir će biti uzeto i Ronaldovo izvinjenje.
Sukob je izbio tokom utakmice Portugala i Norveške, koju je Portugal dobio rezultatom 4:2. Prema pisanju medija, Žezus je poslao Ronalda na zagrevanje, ali ga potom nije uveo u igru, što je iskusni napadač doživeo kao uvredu i odlučio da napusti reprezentativni kamp.
Ronaldo se u utorak izvinio saigračima i portugalskoj javnosti, priznajući da bi njegov postupak trebalo da ima posledice.
- Odgovornost je isključivo na meni. Još jednom se izvinjavam portugalskom narodu, ali prekršeno obećanje imalo je presudan uticaj na mene. Osetio sam da bi moj ostanak samo štetio ekipi i uradio sam ono što sam oduvek govorio da ću učiniti ako više ne budem osećao da sam koristan - spakovao sam stvari i otišao - naveo je Ronaldo.
On je dodao da očekuje da ga Fudbalski savez Portugala kazni zbog napuštanja kampa, ističući da pravila moraju da važe za sve igrače, bez obzira na njihov status u reprezentaciji.
- Nisam samo bilo koji igrač, ja sam kapiten ekipe, što predstavlja otežavajuću okolnost - poručio je Ronaldo.
Selektor Žezus nije želeo da dodatno produbljuje polemiku, navodeći da se posvetio svakodnevnim obavezama i radu sa reprezentacijom.
Ronaldo je za reprezentaciju Portugala odigrao 234 utakmice i postigao rekordnih 146 golova.
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