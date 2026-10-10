SRAMNO! SIMPATIZERI "STUDENTKSE LISTE" NE ODUSTAJU OD MRŽNJE: Ratko Mladić je za njih bio zločinac (VIDEO)
NIŠTA gore od mržnje prema sopstvenom narodu. Blokaderi i podržavaoci "studentske liste" nastavljaju u sejanju mržnje prema Ratku Mladiću.
Kako se može čuti, tokom razgovora sa jednom gospođom koja podražava "ideologiju" bloakdera, ona bez zadrške tvrdi kako Ratko Mladić nije bio nikakav heroj.
Ovakvo ponašanje je tužno, koliko i sramno.
Opšrinije u videu koji sledi:
Podsetimo, blokaderi aktivisti Studentske liste su krajem septembra u Valjevu skinuli veliki baner posvećen generalu Mladiću.
Nekoliko dana kasnije oni su uništili i mural na Limanu, koji je, srećom, ubrzo obnovljen od strane građana.
Pored toga, blokaderski profesor Jovo Bakić je nastavio da javno propagira svoj stav da je Mladić zločinac, a da je u Srebrenici izvršen genocid.
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