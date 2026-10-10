Politika

SRAMNO! SIMPATIZERI "STUDENTKSE LISTE" NE ODUSTAJU OD MRŽNJE: Ratko Mladić je za njih bio zločinac (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 10:03

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NIŠTA gore od mržnje prema sopstvenom narodu. Blokaderi i podržavaoci "studentske liste" nastavljaju u sejanju mržnje prema Ratku Mladiću.

СРАМНО! СИМПАТИЗЕРИ СТУДЕНТКСЕ ЛИСТЕ НЕ ОДУСТАЈУ ОД МРЖЊЕ: Ратко Младић је за њих био злочинац (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako se može čuti, tokom razgovora sa jednom gospođom koja podražava "ideologiju" bloakdera, ona bez zadrške tvrdi kako Ratko Mladić nije bio nikakav heroj.

Ovakvo ponašanje je tužno, koliko i sramno.

Opšrinije u videu koji sledi:

Podsetimo, blokaderi aktivisti Studentske liste su krajem septembra u Valjevu skinuli veliki baner posvećen generalu Mladiću.

Nekoliko dana kasnije oni su uništili i mural na Limanu, koji je, srećom, ubrzo obnovljen od strane građana.

Pored toga, blokaderski profesor Jovo Bakić je nastavio da javno propagira svoj stav da je Mladić zločinac, a da je u Srebrenici izvršen genocid. 

BONUS VIDEO: Izlazak Aleksandra Vučića na binu na mintingu u Kragujevcu

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