SRAMNO! SIMPATIZERI "STUDENTKSE LISTE" NE ODUSTAJU OD MRŽNJE: Ratko Mladić je za njih bio zločinac (VIDEO)

NIŠTA gore od mržnje prema sopstvenom narodu. Blokaderi i podržavaoci "studentske liste" nastavljaju u sejanju mržnje prema Ratku Mladiću.

Foto: Novosti

Kako se može čuti, tokom razgovora sa jednom gospođom koja podražava "ideologiju" bloakdera, ona bez zadrške tvrdi kako Ratko Mladić nije bio nikakav heroj.

Ovakvo ponašanje je tužno, koliko i sramno.

Opšrinije u videu koji sledi:

Podsetimo, blokaderi aktivisti Studentske liste su krajem septembra u Valjevu skinuli veliki baner posvećen generalu Mladiću.

Nekoliko dana kasnije oni su uništili i mural na Limanu, koji je, srećom, ubrzo obnovljen od strane građana.

Pored toga, blokaderski profesor Jovo Bakić je nastavio da javno propagira svoj stav da je Mladić zločinac, a da je u Srebrenici izvršen genocid.

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