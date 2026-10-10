Murinja i Real čeka pakao u oktobru - Roma, Lajpcig, Sevilja i Barselona, ali prvi na redu je Viljareal
Real Madrid će pokušati da se vrati na pobednički put
Ove subote na "Santjago Bernabeu" stiže Viljareal.
„Kraljevski klub“ zauzima četvrto mesto na tabeli sa 15 bodova iz sedam utakmica, dok je Viljareal deveti sa osam bodova. Ekipa Žozea Murinja već zaostaje šest bodova za vodećom Barselonom, a izgubila je dva od poslednja četiri prvenstvena meča, uključujući madridski derbi protiv Atletika uoči reprezentativne pauze.
Pred Realom je zahtevan raspored do kraja oktobra, sa utakmicama protiv Rome i Lajpciga u Ligi šampiona, kao i prvenstvenim susretima sa Viljarealom, Seviljom i Barselonom. Zato je pobeda u predstojećem meču veoma važna za Murinjov tim, koji nema mnogo prostora za nove greške.
Tradicija je na strani domaćina, koji je izgubio samo šest od 55 dosadašnjih susreta sa Viljarealom i slavio u poslednja četiri međusobna duela. Ipak, gosti znaju da budu neprijatni ovde pa su u aprilu 2023. godine čak uspeli da pobede u Madridu rezultatom 3:2.
Viljareal je razočarao na početku sezone i već pretrpeo četiri poraza u svim takmičenjima, ali u ovaj susret ulazi posle dve uzastopne pobede. Najpre je savladao Malagu sa 3:1, a zatim istim rezultatom i Levante, čime je popravio svoj položaj na tabeli.
Ekipa Injiga Peresa ima dve pobede, dva remija i tri poraza u prvenstvu. I nju očekuju važni izazovi, pošto će u Ligi šampiona igrati protiv Napolija i Liverpula, dok je do kraja meseca očekuju i prvenstveni dueli sa Elčeom, Valensijom i Espanjolom, kao i utakmica Kupa kralja protiv Manakora.
Kada je reč o kadrovskoj situaciji, Real bi trebalo da računa na Kilijana Mbapea i Ibrahimu Konatea, koji se oporavljaju od povreda kolena zadobijenih tokom reprezentativne pauze. Federiko Valverde je pod znakom pitanja zbog povrede skočnog zgloba, dok su Eder Militao, Rodrigo, Ferlan Mendi i Raul Asensio van stroja. Din Hajsen takođe neće igrati zbog suspenzije. U veznom redu očekuju se Orelijen Čuameni i Bernardo Silva, dok bi Arda Guler trebalo da dobije priliku od početka.
Viljareal neće moći da računa na Tajona Bjukenena zbog povrede zadnje lože. Santi Komesana se vraća posle povrede, dok bi Nikola Pepe mogao da iskoristi odsustvo kanadskog fudbalera. U napadu se očekuje Žorž Mikautadze, koji je bio strelac u prethodnom meču, kao i Ajoze Peres.
Viljareal ima dovoljno kvaliteta da ugrozi odbranu Reala i postigne pogodak, ali bi domaćin, uprkos kadrovskim problemima, trebalo da iskoristi prednost svog terena i osvoji sva tri boda.
NAŠ TIP: 1&GG (kvota 2,25)
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