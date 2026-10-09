Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

09. 10. 2026. u 15:25

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Mourad Allili / PsnewZ / Profimedia

Petak

19.00 Galatasaraj - Kasimpaša |1-3&||1-3 (1.80)

20.00 PSV - Herenven GG&3+ (1.50)
20.45 Lans - Lion GG&|1-2 (2.33)

Ukupna kvota: 6.29

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