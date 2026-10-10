ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Žitomir ne popušta
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subota,
ČERNOMOREC - HARKOV 2
Kolos - Epicentar 2-3
Obolon - Krivbas 2-3
nedelja,
Čerkasi - Kudrivka 1
Dinamo K. - Karpati 3+
BUKOVINA - ŽITOMIR 2
ponedeljak,
Livi Bereg - Zorja 0-2
Uspeh fudbalera Harkova na terenu Čeromoreca neće izostati pod uslovom da budu dobri kao na poslednja tri meča koja su završili trijumfalno.
Na terenu protivnika do celog plena mogao bi još i Žitomir, koji se sa podjednakim brojem bodova u deobi prvog mesta našao sa Šahtjorom. Prevlast u prvenstvu neće hteiti da prepusti posle gostovanja Bukovini.
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