Politika

OPET JEZIVI NAPADI NA VUČIĆA: Da li će i jedna jedina institucija u Srbiji, EU ili bilo gde reagovati?!

В.Н.

10. 10. 2026. u 08:39

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Još jedan žestok udar na Aleksandra Vučića u jeku predizborne kampanje otvorio je pitanje dokle su pojedini mediji i javni akteri spremni da idu u obračunu s političkim protivnicima. Umesto rasprave o političkim idejama i planovima, u prvi plan dolaze lične kvalifikacije koje dodatno podižu tenzije i nameću pitanje gde su granice političke kritike i ko će reagovati na ovakve poruke!

ОПЕТ ЈЕЗИВИ НАПАДИ НА ВУЧИЋА: Да ли ће и једна једина институција у Србији, ЕУ или било где реаговати?!

Foto: Printskrin

List "Danas" objavio je tekst pod naslovom "Vučićeva ličnost počinje polako da se dezintegriše".

Upravo ovakva formulacija otvara pitanje da li se u političkoj borbi prelazi granica između kritike nečijih stavova i postupaka i ličnih kvalifikacija koje mogu da izazovu dodatne podele u društvu.

U demokratskom društvu, za koje se bivši predsednik, a sada nosilac svoje izborne liste, Aleksandar Vučić, neprestano zalagao, kritika nosilaca javnih funkcija ne samo da je legitimna već je i neophodna.Ali, važno je da se ona zasniva na činjenicama, argumentima i analizi konkretnih postupaka, a ne na ličnim diskvalifikacijama i ocenama koje mogu da dodatno zaoštre političke podele.

Posebno se postavlja pitanje da li će se povodom ovakvih formulacija oglasiti novinarska udruženja, nadležna tela u Srbiji ili relevantne evropske i međunarodne organizacije koje se bave medijskim standardima i profesionalnom etikom.

Da li je prihvatljivo da se politička rasprava pretvara u javne ocene o ličnosti političkog protivnika? I da li isti standardi odgovornosti za javnu reč važe za sve političke aktere i medije, bez obzira na njihovu političku ili uređivačku orijentaciju?

Foto: Printskrin

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