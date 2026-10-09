Fudbal

Ludilo na Vestfalenu: Borusija ispustila dva gola prednosti protiv Verdera

В.М.

09. 10. 2026. u 23:10

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Fudbaleri Borusije i Verdera odigrali su večeras u Dortmundu nerešeno 2:2 u meču petog kola Bundeslige.

Лудило на Вестфалену: Борусија испустила два гола предности против Вердера

UWE KRAFT / AFP / Profimedia

Domaća ekipa je povela golom Danijela Svensona u 80. minutu, a Niko Šloterbek je pet minuta kasnije duplirao prednost Borusije.

Usledila je "luda" završnica, prvo je Ludovit Reis pogotkom u 88. minutu smanjio na 2:1, dok je Niklas Filkrug u 90+2. minutu doneo bod Verderu.

Borusija je vodeća na tabeli Bundeslige sa 13 bodova, a u sledećem kolu gostovati Unionu u Berlinu.

Verder je četvrtoplasirani na tabeli sa osam bodova i u narednom kolu dočekaće Paderborn.

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