Ludilo na Vestfalenu: Borusija ispustila dva gola prednosti protiv Verdera
Fudbaleri Borusije i Verdera odigrali su večeras u Dortmundu nerešeno 2:2 u meču petog kola Bundeslige.
Domaća ekipa je povela golom Danijela Svensona u 80. minutu, a Niko Šloterbek je pet minuta kasnije duplirao prednost Borusije.
Usledila je "luda" završnica, prvo je Ludovit Reis pogotkom u 88. minutu smanjio na 2:1, dok je Niklas Filkrug u 90+2. minutu doneo bod Verderu.
Borusija je vodeća na tabeli Bundeslige sa 13 bodova, a u sledećem kolu gostovati Unionu u Berlinu.
Verder je četvrtoplasirani na tabeli sa osam bodova i u narednom kolu dočekaće Paderborn.
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