BESRAMNO! Studentska lista: Republika Srpska nam je dužna pare i ima da sede i ćute kao psi tamo gde im mi kažemo!

ADVOKAT Čedomir Stojković u ime tzv. Studentske liste optužio Republiku Srpsku da je dužna Srbiji pare za štetu od sankcija i za oružje koje je dobila od Srbije.

Foto: Printskrin

Stojković je ove sramne optužbe izneo na društvenoj mreži Iks:

- Povodom izjave Dodikovih studenata iz Istočnog Sarajeva u kojima imaju neke pridike na račun naših protestanata i studenata, želim da bosanskohercegovačne-republikosrpske građane podsetim:

- Mi iz Srbije vama ne dugujemo ništa

- Vi iz RS nama dugujete sve.

Mi smo ti koji imamo pravo držati pridike. Vi ste ti koji imate dužnost da sednete gde vam kažemo. Kada su izbori u Srbiji u pitanju, i glasovi na našim protestima - vaše mesto je nigde - napisao je Stojković.

Foto: Printskrin/X/Advokat Čedomir STOJKOVIĆ

Na pitanje jednog korisnika društvene mreže Iks iz Republike Srpske, šta mu tačno duguju, dodao je:

- 300 milijardi dolara štete našoj privredi zbog sankcija zbog podrške vama, 20 milijardi dolara vrednosti oružja koje vam je Srbija dala 90-ih, bez kog ne bi postojali, stotine poginulih naivnih dobrovoljaca koji su iz Srbije išli da vas tobože brane. Ima još, ali za početak to da nam nadoknadite - pa posle da vidimo šta ćemo dalje - naveo je.

Foto: Printskrin/X/Advokat Čedomir STOJKOVIĆ

Uključio se i Dejan Vukosavljević, koji je svojom objavom podržao ove "ideje" studentske liste.

- Tako je, pravo u metu. Dosta više sa "srpskim svetom", primitivizmom, seljoberlukom, Bajom, lomačama iz Višegrada. Sramota je s takvim polusvetom imati bilo šta zajedničko - napisao je.

Foto: Printskrin/X/Dejan Vukosavljevic