KUPOVINA STANA I SVI DODATNI TROŠKOVI: Evo koliko ćete dati za opremanje 50 kvadrata

KUPOVINA stana nije poslednji veliki izdatak pre useljenja. Nameštaj, bela tehnika, dostava i montaža predstavljaju dodatni trošak koji, u zavisnosti od izbora materijala i opreme, može da premaši i 20.000 evra.

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Prema navedenim procenama, opremanje stana od 45 do 50 kvadratnih metara u Srbiji tokom 2026. godine, uz kvalitetniji nameštaj i belu tehniku, u proseku košta između 10.000 i 15.000 evra. Povoljnija varijanta, sa osnovnim salonskim nameštajem i podovima, procenjuje se na oko 2.250 do 5.000 evra.

Ovi iznosi odnose se na novogradnju spremnu za opremanje, pa ne uključuju dodatne građevinske radove i prepravke instalacija. Konačan račun zavisi od toga da li se nameštaj kupuje u salonu ili izrađuje po meri, klase kućnih aparata i grada u kojem se stan nalazi.

Kuhinja i veliki komadi nameštaja nose najveći trošak

Najveći deo novca odlazi na kuhinjske elemente, belu tehniku, ugradne plakare, garnituru za dnevnu sobu i krevet sa kvalitetnim dušekom.

Gotov nameštaj uglavnom je povoljniji i može da donese uštedu od nekoliko hiljada evra. Ipak, njegove standardne dimenzije ponekad zahtevaju kompromis kada je reč o rasporedu i iskorišćenosti prostora.

Izrada po meri omogućava bolje uklapanje kuhinje i plakara, ali podiže troškove. Uz skuplje materijale i aparate više klase, ukupna suma može da pređe 20.000 evra.

Koliko košta osnovno opremanje po prostorijama?

Prema prikazanoj računici, osnovni nameštaj i podovi ukupno koštaju oko 264.350 dinara, odnosno približno 2.250 evra. Troškovi su raspoređeni ovako:

Spavaća soba – oko 65.970 dinara: francuski ležaj sa dušekom, trokrilni ormar i noćni ormarić.

Dnevna soba – oko 63.470 dinara: ugaona garnitura, klub sto i TV regal.

Podovi i ugradnja – oko 54.110 dinara: laminat debljine osam milimetara, podloga, lajsne i konektori za približno 36,5 kvadratnih metara, bez kupatila i terase.

Trpezarija – oko 29.850 dinara: sto i četiri stolice.

Kuhinja – oko 28.990 dinara: linijski elementi dužine 160 centimetara, bez ugradne tehnike.

Terasa – oko 11.470 dinara: baštenski sto i dve stolice.

Predsoblje – oko 10.490 dinara: manji cipelar i čiviluk.

Ovaj osnovni paket ne obuhvata kompletnu belu tehniku i kućne aparate. Za potpuno opremljen stan, sa frižiderom, uređajima za kuvanje, mašinama za sudove i veš, televizorom i klima-uređajem, procenjeni budžet iznosi između 10.000 i 15.000 evra.

Cene zavise i od grada

Značajnu stavku predstavljaju stolarske usluge, dostava i montaža. Prema navedenim procenama, ove usluge povoljnije su u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Subotici nego u Beogradu.

Troškovi rada i izrade nameštaja po meri van prestonice mogu biti niži od 20 do 30 odsto.

Za kupce prvog stana koji ispunjavaju uslove za povrat PDV-a, refundirani novac može da pomogne i pri opremanju doma. Iako se povrat odnosi na kupovinu nekretnine, taj iznos može da se iskoristi za kuhinju, kućne aparate ili nameštaj.

Opremanje može da ide postepeno

Pri planiranju budžeta prednost treba dati krevetu i dušeku, funkcionalnoj kuhinji i neophodnim kućnim aparatima. Tepisi i dekorativni detalji mogu da se kupuju kasnije.

U stanovima do 50 kvadrata važno je voditi računa o dimenzijama nameštaja kako bi prostor ostao prohodan. Svetliji tonovi i komadi sa podignutim nogarima mogu da doprinesu utisku veće prostranosti.

Kupovina gotovog nameštaja tokom sezonskih sniženja, prema navedenim procenama, može da donese uštedu i do 30 odsto.

(Bizportal)