VUČIĆ JASNO PORUČIO: Neka 25. oktobra pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju! (VIDEO)

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenim mrežama posle sinoćnjeg velelepnog skupa u Kragujevcu.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Neka 25. oktobra pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju! - poručio je Vučić na mrežama.

- Pokušali su da nam sruše Srbiju u prethodne dve godine i sad su napravili listu u kojoj su sve stara olinjala lica, DOS-ovskog režima, njih radnici ne interesuju - kazao je Vučić sinoć u Kragujevcu.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO