VUČIĆ JASNO PORUČIO: Neka 25. oktobra pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju! (VIDEO)
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenim mrežama posle sinoćnjeg velelepnog skupa u Kragujevcu.
- Neka 25. oktobra pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju! - poručio je Vučić na mrežama.
- Pokušali su da nam sruše Srbiju u prethodne dve godine i sad su napravili listu u kojoj su sve stara olinjala lica, DOS-ovskog režima, njih radnici ne interesuju - kazao je Vučić sinoć u Kragujevcu.
Opširnije u videu koji sledi:
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