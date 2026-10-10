Politika

VUČIĆ JASNO PORUČIO: Neka 25. oktobra pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju! (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 09:52

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NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenim mrežama posle sinoćnjeg velelepnog skupa u Kragujevcu.

ВУЧИЋ ЈАСНО ПОРУЧИО: Нека 25. октобра победа буде убедљива, да покажемо да нису сломили Србију! (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Neka 25. oktobra pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju! - poručio je Vučić na mrežama.

- Pokušali su da nam sruše Srbiju u prethodne dve godine i sad su napravili listu u kojoj su sve stara olinjala lica, DOS-ovskog režima, njih radnici ne interesuju - kazao je Vučić sinoć u Kragujevcu.

Opširnije u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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