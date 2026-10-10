Svet

DEVET MRTVIH U KRVAVOM MASAKRU? Među žrtvama deca i trudnica, specijalci na terenu

В.Н.

10. 10. 2026. u 10:27

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MASAKR se dogodio u Pensilvaniji u petak popodne, izazvavši šok širom Sjedinjenih Američkih Država. Naoružani muškarac otvorio je vatru u kući u gradu Iriju, usmrtivši devet osoba, među kojima su dvoje dece i jedna trudnica, prema dosadašnjim informacijama lokalnih medija.

ДЕВЕТ МРТВИХ У КРВАВОМ МАСАКРУ? Међу жртвама деца и трудница, специјалци на терену

Foto: Freepik

Napad je prerastao u višesatnu policijsku operaciju. Napadač, naoružan pištoljem, zabarikadirao se u kući i odbio da se preda vlastima. Na lice mesta upućene su jake policijske snage, uključujući specijalnu jedinicu SWAT, dok su se tokom operacije iz unutrašnjosti zgrade čuli dodatni pucnji.

Osumnjičeni napadač na kraju je pronađen mrtav, a prvi pokazatelji ukazuju na to da je izvršio samoubistvo vatrenim oružjem. Vlasti istražuju slučaj kao moguće višestruko ubistvo praćeno samoubistvom.

Sve je počelo nešto pre 17 časova po lokalnom vremenu, kada je policija primila pozive o pucnjavi u ulici Peri, u istočnom delu grada Irija.

Prema izveštaju Erie News Now, policajci koji su stigli na lice mesta zatekli su dve žene ubijene iz vatrenog oružja na ulici, ispred kuće u kojoj se nalazio napadač.

Prema svedočenjima koja prenose lokalni mediji, muškarac je pucao iz pištolja ispred kuće, nakon čega se vratio unutra.

Policija je odmah blokirala područje i pozvala pojačanje, pošto su postojale informacije da se u kući nalaze i druge osobe.

Zabarikadirao se u kući, intervenisala specijalna jedinica SWAT

Naoružani muškarac ostao je u zgradi, što je dovelo do sukoba sa policijskim snagama koje su opkolile kuću.

U operaciji je učestvovala specijalna jedinica SWAT, a policajci su više puta pokušavali da ubede muškarca da se preda, upućujući mu pozive preko megafona.

Tokom operacije iz unutrašnjosti kuće čulo se nekoliko pucnjeva, što se može čuti i na snimku koji je objavio Erie News Now.

Kada su policijske snage uspele da uđu u kuću, pronašle su više mrtvih osoba u različitim delovima objekta.

Među žrtvama je bilo i dvoje dece, dok je, prema informacijama lokalnih medija, jedna od ubijenih osoba bila trudnica.

Osumnjičeni napadač takođe je pronađen mrtav, sa ranom od vatrenog oružja koju je, prema prvim procenama, sam sebi naneo.

(Kurir)

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