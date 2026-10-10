SEAD JAHIĆ: Radomlje bez šansi

* Menadžer iz Slovenije, o Nafti

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MOJ TIP

subota,

RADOMLjE - KOPER 2

Celje - Aluminij 1

Olimpija - Mura 1

nedelja,

NAFTA - BRAVO 1X

Grosuplje - Maribor GG

Svaki pokušaj Radomlja da pokrene ekipu, po mom mišljenju, unapred je osuđen na propast. Pre svega jer trener Vukomanović na spisku igrača već dugo nema one koji su prošle sezone sa lakoćom obezbedili ostanak u eliti. Nafta, povratnika u Prvu ligu, s obzirom na mala ulaganja u igrački kadar, beleži dobre rezultate. U susretu sa Bravom, očekuje se da opet premaši sopstvene mogućnosti i očekivanja.