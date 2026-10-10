Tip fudbal

SEAD JAHIĆ: Radomlje bez šansi

Žarko Urošević

10. 10. 2026. u 10:29

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* Menadžer iz Slovenije, o Nafti

СЕАД ЈАХИЋ: Радомље без шанси

SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

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subota, 

RADOMLjE - KOPER 2

Celje - Aluminij 1

Olimpija - Mura 1

nedelja, 

NAFTA - BRAVO 1X

Grosuplje - Maribor GG

Svaki pokušaj Radomlja da pokrene ekipu, po mom mišljenju, unapred je osuđen na propast. Pre svega jer trener Vukomanović na spisku igrača već dugo nema one koji su prošle sezone sa lakoćom obezbedili ostanak u eliti. Nafta, povratnika u Prvu ligu, s obzirom na mala ulaganja u igrački kadar, beleži dobre rezultate. U susretu sa Bravom, očekuje se da opet premaši sopstvene mogućnosti i očekivanja.

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