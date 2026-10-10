SEAD JAHIĆ: Radomlje bez šansi
* Menadžer iz Slovenije, o Nafti
MOJ TIP
subota,
RADOMLjE - KOPER 2
Celje - Aluminij 1
Olimpija - Mura 1
nedelja,
NAFTA - BRAVO 1X
Grosuplje - Maribor GG
Svaki pokušaj Radomlja da pokrene ekipu, po mom mišljenju, unapred je osuđen na propast. Pre svega jer trener Vukomanović na spisku igrača već dugo nema one koji su prošle sezone sa lakoćom obezbedili ostanak u eliti. Nafta, povratnika u Prvu ligu, s obzirom na mala ulaganja u igrački kadar, beleži dobre rezultate. U susretu sa Bravom, očekuje se da opet premaši sopstvene mogućnosti i očekivanja.
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