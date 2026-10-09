Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

O. M.

09. 10. 2026. u 13:33

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

ARNAUD FINISTRE / AFP / Profimedia

Petak

14.30 Ismaili - Tanta X (2,75)

16.00 Irb Sidi - Husein Dej X (2,92)
20.00 Sošo - Bulonj X (3,15)

Kvota: 25,29

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