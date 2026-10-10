FILIP GRBIĆ PROMENIO MIŠLJENJE: Nikad nisam glasao za Vučića, a sada hoću! Otkrio šta ga je navelo na to (VIDEO)

KNjIŽEVNIK i novinar Filip Grbić gostovao je u jutarnjem programu na TV Prva, gde je otvoreno govorio o promeni svog političkog mišljenja i otkrio da će na predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 25. oktobar, po prvi put glasati za Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija".

Foto: Printskrin Prva TV

Kako je objasnio, dešavanja tokom studentskih blokada navela su ga da preispita svoja ranija uverenja i donese odluku kakvu ranije nije očekivao.

– Nezahvalno je govoriti o ličnim stvarima. Međutim, ja ću sasvim otvoreno da kažem - ja sam se slabo interesovao za domaće političke aktuelnosti pre nego što su počele blokade. Mogu sad da kažem, poput onog momka, snimak je postao viralan... jako je drago, zato što je potpuno autentično. Kaže momak: "Ja nisam glasao do sada. Onda su se pojavili studenti, oni su me, znate, trgli, probudili. Pa ću sad da glasam za Vučića." I ja mislim da se ogroman broj ljudi identifikovao s tim. I ja sam se u tome pronašao, zato što ja nikad nisam pre glasao za Vučića, a za dve nedelje ću glasati za njega – rekao je Grbić.

Zatim je govorio o tome šta je dovelo do promene njegovog političkog stava.

– Pa dok se SNS, pod Vučevićevom vođstvom, uporno udvarao prozapadnim NATO liberalima, mene politika nije interesovala. Ja sam možda mogao da razumem zašto on to radi, ali ja to nisam mogao da podržavam. Što kadrovski, što kad je reč o politici evropskih integracija, kako bih rekao, meni je to bilo duboko odbojno. Međutim, onda kad se pojavio kult krvave šake, studentski kult, ovaj kvazireligiozni kult o kome govorimo, onda je, naravno, to bio povod za reviziju svih pređašnjih uverenja – kazao je Grbić.