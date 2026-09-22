Generalna statistika sramote: Mančester junajted najlenji tim Premijer lige

Statistika je kao bikini

John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon razočaravajućeg remija protiv Fulama na Krejven Kotidžu, gde je utakmica završena rezultatom 1:1, nivoi intenziteta i trkačka forma fudbalera Mančester junajteda ponovo su se našli pod lupom javnosti. Atmosfera unutar same svlačionice deluje napeto, što je potvrdio i Mateus Kunja koji je u izjavi za Skaj Sports bio prilično surov prema sebi i saigračima. On je priznao da je protivnik uložio daleko više energije na terenu, poručivši da ekipa takav odnos prema igri jednostavno ne sme da prihvati.

Opšti trkački podaci igre Mančester junajteda u tekućoj sezoni Premijer lige ogolili su sramotan nedostatak intenziteta i borbenosti ekipe pod vođstvom Majkla Karika.

Prema zvaničnim podacima agencije Opta i platforme Genius IQ, "crveni đavoli" se nalaze na samom dnu elitnog ranga u svim ključnim fizičkim parametrima.

Kako igra Mančester junajted kada lopta nije u njihovom posedu?

Junajted je zvanično poslednji, 20. u ligi po ukupnoj distanci pretrčanoj pri visokom intenzitetu (svega 19.03 km), kao i po vremenu provedenom u tom režimu rada (49.6 minuta). Ništa bolji nisu ni kada su u pitanju čisti sprintovi – zabeležili su samo 243 sprinta tokom sezone, što ponovo predstavlja najgori učinak u čitavom prvenstvu.

Junajted su ove sezone pretrčali timovi poput Hala, Ipsviča i Evertona, a jedina ekipa od koje su pretrčali više jeste Mančester siti koji je igrao sa igračem manje.

Kada ekipa nema loptu u svom posedu, zvezde sa Old Traforda bukvalno šetaju terenom. Fudbaleri Junajteda u proseku provedu čak 51.1% vremena u hodu dok se brane, što ih svrstava na katastrofalno 17. mesto u Premijer ligi. Ovi podaci jasno pokazuju da je reč o sistemskom problemu nedostatka radne etike na nivou cele sezone, a ne o lošem danu na pojedinačnoj utakmici.

Ipak, postoji teorija, koloiko god to nepozbiljno zvučalo, da je sve ovo zapravo deo taktičkog plana Majkla Karika. Menadžer Junajteda je na konferenciji za medije oštro odbacio tvrdnje o nedostatku energije i pasivnosti koje je izneo Kunja, poručivši da njemu igra u završnici meča uopšte nije izgledala tako.

Statistika u fazi napada mu donekle daje pravo, jer je Junajted bio najbolji u ligi po parametru progresije, odnosno po broju osvojenih metara prema napred kada se osvoji lopta. Iz duboke odbrane uspevali su da munjevito pređu u napad, što svedoči i podatak o čak 36 ulazaka u protivnički kazneni prostor, što je najviši učinak na jednom meču u Premijer ligi ove sezone. Junajted je uputio čak 29 šuteva ka golu Fulama, dva puta pogodio okvir gola, a sa ukupno 113 šuteva ove sezone lideri su u čitavoj ligi i drže treći najbolji indeks očekivanih golova koji iznosi 10,24.

Međutim, najveći problem za Kerika je to što su svi ovi pozitivni napadački parametri potpuno u senci rezultatske krize. Klub je osvojio svega pet bodova u prvih pet utakmica, što je izazvalo ogroman bes navijača koji su nakon prošlosezonskog trećeg mesta očekivali borbu za sam vrh. Frustracije oko rezultata sada su dodatno podgrejane ovim očajnim trkačkim podacima. Predstojeća reprezentativna pauza donosi preko potreban mir, ali i ogroman pritisak, jer bi eventualni neuspeh protiv poslednjeplasiranog Totenhema u narednom kolu značio i zvanično najgori start Mančester junajteda u istoriji Premijer lige, što bi pokrenulo lavinu teških pitanja o sudbini i radu trenutnog stručnog štaba.

