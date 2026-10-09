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Tip predlaže Evroligu

В.М.

09. 10. 2026. u 15:43

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PONUDA je danas nešto slabija, ali izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Евролигу

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Evroliga

20.30 Barselona - Žalgiris Kaunas 2 (2.10)

20.30 Baskonija - Bešiktaš 2&+179.5 (4.10)

Ukupna kvota: 8.61

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