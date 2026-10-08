"TOMANOVIĆEVA TUŽBA BESMISLENA" Rajko Nedić za "Novosti": Ročište odloženo - od osam puta, sedam puta se nije pojavio (VIDEO)

SUĐENjE Rajku Nediću, glavnom uredniku Kurira, po tužbi Zdenka Tomanovića, koje je bilo zakazano za danas, odloženo je.

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- Suđenje je odloženo, od osam puta, sedam puta se nije pojavio. Nedolazak je opravdao službenim putem u inostranstvo. U obostranom je interesu da ipak zajedno, i ja nastavim odbranu i on da nastupi. U novembru će biti sledeće ročište. Takav je dogovor. Čekamo 6. novembar. Advokat je rekao da je on hitno otputovao u inostranstvo, mi smo to prihvatili. Kažem, osam puta dolazim, jednom se samo pojavio, ali ovo je sad bilo da kažem opravdano. U novembru ćemo biti najverovatnije zajedno saslušani - rekao je glavni urednik Kurira.

Kako kaže Nedić, Tomanović ga je, kao i ostale medije, tužio za uvredu.

- Znamo da je već bila i presuda našim kolegama, čak i za zabranu bavljenja ovim poslom. Izuzetno je težak i kopleksan slučaj. Ovde branim ne samo sebe i Kurir, nego i ostale kolege. Zaista, to je bukvalno jedna kritika njegovog političkog angažmana, naročito u burnim vremenima tokom prošle godine, kada je bilo dosta nasilja i protesta. Učinićemo sve da se odbranimo i da pomognemo na ovaj način jedni drugima. Zaista mislim da tužba, za parnicu možda jeste, ali za uvredu zaista je besmisleno - rekao je Nedić.