TIP DANA DOLAZI IZ EGIPTA

Kvota na domaćina je value bet, ali još sigurniji tip je na golove

Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Masar je odlično započeo sezonu i posle sedam odigranih utakmica zauzima treće mesto na tabeli sa 16 bodova i gol-razlikom 13:5. Samo bod ga deli od vodeće ekipe, a jedan je od najefikasnijih napada u ligi.

Iako je u prethodnom kolu izgubio od El Mansure rezultatom 2:0, na domaćem terenu tradicionalno igra sigurno i stvara veliki broj prilika, što potvrđuje i pobeda nad Al Sekom od 3:1. Zato nije bez rezona ovde odigrati i keca pogotovo što su kladionice uglavnom podcenile MAasr relativno visokom kvotom od 1,63.

El Dahleja je popravila formu i u ovaj meč ulazi posle dve uzastopne pobede, nad ekipama Tim FC (2:1) i Malejet Kafr el Zajat (2:1). Trenutno je na 11. mestu sa devet bodova i gol-razlikom 5:7. Zanimljivo je da je na četiri od poslednjih pet utakmica postigla najmanje dva gola, što ukazuje na napredak u napadu. Ipak, odbrana i dalje predstavlja slabost, jer ekipa teško uspeva da sačuva svoju mrežu.

Oba tima imaju jak motiv za pobedu. Masar želi da ostane u trci za prvo mesto, dok će gosti pokušati da nastave pobednički niz. S obzirom na efikasnost domaćina i probleme El Dahleje u odbrani, realno je očekivati utakmicu sa najmanje dva gola.

TIP NOVOSTI: 2+ (1,35)