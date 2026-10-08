Neverovatno šta se krije ispod tribina novog stadiona u Zagrebu

Zagreb se sprema za potpunu fudbalsku revoluciju, ali jedan bizaran detalj sa novog projekta ostavio je javnost u potpunom šoku!

Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Regionalni mediji ne prestaju da bruje o detaljima rekonstrukcije kultnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, u koju će biti uloženo neverovatnih 37,9 miliona evra (bez PDV-a).

Ipak, dok jedni pričaju o modernom dizajnu, drugi su uočili nešto što se retko viđa na sportskim objektima. Pored luksuznih loža i najsavremenijih svlačionica, arhitekte su u zvanični projekat uvrstile ni manje ni više nego – dve prostorije za pritvor!

Iako zvuči kao scenario za akcioni film, u pitanju je surova realnost modernog fudbala i strogih bezbednosnih mera. Nova Kranjčevićeva projektovana je po najvišim standardima i cilja na visoku UEFA četvrtu kategoriju.

To znači da stadion mora da ima sve uslove za organizaciju mečeva najvišeg nivoa, što uključuje i prostor gde policija može odmah da izoluje i zadrži izgrednike pre nego što ih sprovede u stanicu.

Sa kapacitetom od 11.163 potpuno natkrivenih sedećih mesta, stadion će izgledati svetski, ali će "najvatreniji" gostujući i domaći navijači morati dobro da paze kako se ponašaju – jer ćelija nikada nije bila bliže terenu!

Prema zvaničnim najavama, ceo projekat bi trebalo da bude priveden kraju do kraja 2026. godine. Kada se kapije otvore, Zagreb će dobiti jedan od najmodernijih stadiona u ovom delu Evrope, koji će ispunjavati sve estetske, ali očigledno i rigorozne bezbednosne zahteve.

